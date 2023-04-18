У Кременчуці проводять безкоштовний тест на визначення антитіл до коронавірусу

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Ви хочете перевірити, який у вас імунітет до COVID-19? Ви хворіли й хочете знати, був це коронавірус чи ні? У Кременчуцькому перинатальному центрі безкоштовно визначають рівень імуноглобулінів M та G в крові. Результат буде готовий у день здачі аналізу.

Імуноглобуліни синтезуються в організмі людини у відповідь на потрапляння вірусу. Таким чином можна опосередковано визначити, чи перехворіла людина та який в неї стан імунітету до цієї хвороби.

Дослідження методом ІФА проводить імунологічна лабораторія перинатального центру (2 поверх гінекологічного корпусу, вхід через приймальне гінекологічного відділення).

Забір крові відбувається щоденно з 8.00 до 10.00, крім суботи та неділі, на вулиці Майора Борищака, 20/3. Телефон для довідок та запису: 067-809-25-79 (електронне направлення сімейного лікаря не потрібне).