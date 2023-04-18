Пік повені у Кременчуці припаде на 18-28 квітня, — Укргідрометцентр

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Укргідрометцентр залишає червоний рівень небезпеки на Полтавщині через повінь: пік водопілля в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня. Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.

За словами фахівця, найважча ситуація зараз — на річці Дніпро.

Так, внаслідок проходження весняного водопілля ми спостерігаємо активний ріст рівня води.

«В Київській та Чернігівській областях оголошений помаранчевий рівень небезпеки, а в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях — червоний рівень небезпеки, найвищий з тих, що можуть бути», — сказав Перевозчиков.

Водночас він зазначив, що точну дату, на яку припаде пік водопілля, неможливо, тому що це — процес гідродинаміки, тобто руху води по руслу.

«В нас є, за прогностичними даними, період 10 днів, з 18 по 28 квітня. Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів», — пояснив Ілля Перевозчиков.

На думку фахівця, причини цьогорічного значного водопілля та зазначив, що 2022-2023 роки в плані гідрологічної ситуації є унікальними, оскільки формування такого водопілля востаннє спостерігалося у 2013 році.

Нагадаємо, що у Кременчуці таку повінь востаннє спостерігали у 1974 році — тоді, як і зараз, на ГЕС відкрили третю стулку.

Нагадаємо, в Кременчуці почав підніматися рівень води у Дніпрі 13 квітня — підтопило пляж у Придніпровському парку. Український гідрометеорологічний центр тоді попередив, що 13-14 квітня пропускають весняне водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

У суботу, 15 квітня, добряче підтопило Кривуші — довелося евакуювати людей. Протягом усього дня містяни ділилися фотографіями повені та дивувалися стихії, адже більшість городян такого раніше не бачили.

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Водночас ще на початку лютого повідомлялося, що повені — принаймні на Полтавщині — не прогнозували. Тоді Полтавський гідрометцентр, у зоні відповідальності якого перебуває гідрологічна ситуація на річках області, озвучив прогноз, що водопілля на річках Полтавської області цього року буде слабо вираженим і не супроводжуватиметься значними негативними наслідками. На кінець січня 2023 року гідрологічна ситуація на річках Полтавщини характеризувалась повною відсутністю снігу на водозборах, стоянням досить високих рівнів води та нестійким льодом. У зв’язку з цим та через незначну глибину промерзання ґрунту, його добру зволоженість, у 2023 році слід очікувати невисокого весняного водопілля.

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