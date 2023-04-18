Пік повені у Кременчуці припаде на 18-28 квітня, — Укргідрометцентр

Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Кременчук

Пік повені у Кременчуці припаде на 18-28 квітня, — Укргідрометцентр

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 370

Найвищий рівень небезпеки— червоний — залишається

Укргідрометцентр залишає червоний рівень небезпеки на Полтавщині через повінь: пік водопілля в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня. Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.

За словами фахівця, найважча ситуація зараз — на річці Дніпро. 

 

Так, внаслідок проходження весняного водопілля ми спостерігаємо активний ріст рівня води.

«В Київській та Чернігівській областях оголошений помаранчевий рівень небезпеки, а в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях червоний рівень небезпеки, найвищий з тих, що можуть бути», сказав Перевозчиков.

Водночас він зазначив, що точну дату, на яку припаде пік водопілля, неможливо, тому що це — процес гідродинаміки, тобто руху води по руслу. 

«В нас є, за прогностичними даними, період 10 днів, з 18 по 28 квітня. Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів», пояснив Ілля Перевозчиков.

На думку фахівця, причини цьогорічного значного водопілля та зазначив, що 2022-2023 роки в плані гідрологічної ситуації є унікальними, оскільки формування такого водопілля востаннє спостерігалося у 2013 році.

Нагадаємо, що у Кременчуці таку повінь востаннє спостерігали у 1974 році — тоді, як і зараз, на ГЕС відкрили третю стулку.

Нагадаємо, в Кременчуці почав підніматися рівень води у Дніпрі 13 квітня — підтопило пляж у Придніпровському парку. Український гідрометеорологічний центр тоді попередив, що 13-14 квітня пропускають весняне водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

У суботу, 15 квітня, добряче підтопило Кривуші — довелося евакуювати людей. Протягом усього дня містяни ділилися фотографіями повені та дивувалися стихії, адже більшість городян такого раніше не бачили. 

Вода у Дніпрі піднімається: підтоплює Горішні Плавні та дачні кооперативи під Кременчуком

Водночас ще на початку лютого повідомлялося, що повені — принаймні на Полтавщині — не прогнозували. Тоді Полтавський гідрометцентр, у зоні відповідальності якого перебуває гідрологічна ситуація на річках області, озвучив прогноз, що водопілля на річках Полтавської області цього року буде слабо вираженим і не супроводжуватиметься значними негативними наслідками. На кінець січня 2023 року гідрологічна ситуація на річках Полтавщини характеризувалась повною відсутністю снігу на водозборах, стоянням досить високих рівнів води та нестійким льодом. У зв’язку з цим та через незначну глибину промерзання ґрунту, його добру зволоженість, у 2023 році слід очікувати невисокого весняного водопілля. 

Цього року на Полтавщині повені не очікують

1
Автор: Олеся Данилова
Теги: повінь підтоплення Дніпро ДСНС водопілля Укргідрометцентр
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх