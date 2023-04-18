Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 19 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 19 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б, 24,26;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84, 92/17-98;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Андріївська, 4-8/11;
- пров. Дмитра Барковського, 13-26;
- вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Локомотивна, 23А-38;
- вул. Межева, 1-26;
- вул. Новомежева, 2/1;
- вул. Переяславська, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Будівельний, 10;
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;
- пров. Медовий, 2-27/16; вул. Партизанська, 11-21/1.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Миколи Гоголя, 10-21;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А;
- вул. Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 42/8,50;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г.
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- вул. Гоголя, 4/8;
- вул. Коцюбинського, 2-6;
- вул. Перемоги, 11-13Б.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. А.Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 83-92/25;
- вул. Квітки Цісик, 36Г;
- вул. Криворудна, 2В;
- вул. Майора Пугача, 82-90/31;
- вул. Національної Гвардії, 3-14;
- просп. Свободи, 134/1-152.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: