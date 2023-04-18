Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 19 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б, 24,26;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84, 92/17-98;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Андріївська, 4-8/11;

пров. Дмитра Барковського, 13-26;

вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;

вул. Локомотивна, 23А-38;

вул. Межева, 1-26;

вул. Новомежева, 2/1;

вул. Переяславська, 37/12;

вул. Сержанта Мельничука, 12/37А.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Будівельний, 10;

вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;

пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;

пров. Медовий, 2-27/16; вул. Партизанська, 11-21/1.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Академіка Маслова, 32/15;

вул. Миколи Гоголя, 10-21;

вул. Ігоря Сердюка, 2А;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 42/8,50;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Богдана Хмельницького, 1Г.

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):

вул. Гоголя, 4/8;

вул. Коцюбинського, 2-6;

вул. Перемоги, 11-13Б.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. А.Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 83-92/25;

вул. Квітки Цісик, 36Г;

вул. Криворудна, 2В;

вул. Майора Пугача, 82-90/31;

вул. Національної Гвардії, 3-14;

просп. Свободи, 134/1-152.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

с. Соснівка.

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