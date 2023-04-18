У Кременчуці минулого тижня на грип захворіло 560 людей — епідпоріг не перевищений

У Кременчуцькій громаді минулого тижня офіційно зареєстрували 559 випадків грипу та ГРВІ, повідомили у Кременчуцькому відокремленому підрозділі Полтавського обласного центру профілактики хвороб МОЗ.
Цей показник нижче базового рівня на 52,5% — тож епідпоріг не перевищений.
Зазначається, що за цей час госпіталізували 30 осіб: у віці від 0 до 14 років — 12, 18 — 29 років — 1, і 30 — 64 років — 8, 65 років і старше — 9 осіб;
У інших громадах Кременчуцького району ситуація така:
Нагадаємо, стрімке зростання захворюваності на грип та коронавірус на Полтавщині фіксували наприкінці березня.
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