У Кременчуці минулого тижня на грип захворіло 560 людей — епідпоріг не перевищений

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У Кременчуцькій громаді минулого тижня офіційно зареєстрували 559 випадків грипу та ГРВІ, повідомили у Кременчуцькому відокремленому підрозділі Полтавського обласного центру профілактики хвороб МОЗ.

Цей показник нижче базового рівня на 52,5% — тож епідпоріг не перевищений.

Зазначається, що за цей час госпіталізували 30 осіб: у віці від 0 до 14 років — 12, 18 — 29 років — 1, і 30 — 64 років — 8, 65 років і старше — 9 осіб;

У інших громадах Кременчуцького району ситуація така:

у Кам’янопотоківській громаді захворіло 33 осіб, 1 дитина госпіталізована до Кременчуцької міської дитячої лікарні;

в Омельницькій громаді — 6;

у Піщанській громаді — 67, ушпиталили трьох дорослих;

у Пришибській громаді — 13 осіб, госпіталізованих за тиждень немає.

Нагадаємо, стрімке зростання захворюваності на грип та коронавірус на Полтавщині фіксували наприкінці березня.