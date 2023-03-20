На Полтавщині фіксують стрімкий підйом захворюваності на коронавірус та ГРВІ

Вчора, 20:35 Переглядів: 288

У Полтавській області медики фіксують різкий підйом захворюваності на коронавірусну хворобу та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це під час апаратної наради повідомив директор департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.

За його даними, минулого тижня зареєстрували 988 випадків захворювання на COVID-19. Це на 361 випадок більше, ніж минулого тижня. 11 людей — померли. В лікарнях перебуває 170 людей При цьому збільшення показників фіксують у 29 громадах області.

Віктор Лисак зауважує, що загалом хвороба протікає у легкій формі, але є дуже складні випадки.

Щодо ГРВІ, то збільшення кількості цієї хвороби також фіксують у переважній більшості громад, однак показник не перевищує епідпороговий. Так, минулого тижня на Полтавщині зафіксували 5 тис. 291 випадок. Це на 28 % більше, ніж минулого тижня. 40 % з тих, хто хворіє, — це діти.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині зареєстрували 4 смертельні випадки, від коронавірусу, захворіло — 627 людей.