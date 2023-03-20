У Кременчуці бракує 118 млн гривень на зарплати та першочергові потреби

Вчора, 20:01 Переглядів: 525

У бюджеті Кременчука станом на 20 березня 2023 року не вистачає 118 млн гривень. Про це міський голова Віталій Малецький повідомив на апаратній нараді у Полтавській ОДА. За його словами, це кошти, необхідні на фінансування авансу за березень, а також гроші на першочергові потреби медицини та освіти.

Малецький також зазначив, що бюджет нині має мінімальні надходження від бюджетоутворюючих підприємств, а ПрАТ «Крюківський вагонобудівний завод» останній місяць працює в «нормальному режимі».

За словами Віталія Малецького, з квітня прогнозується значне зменшення надходжень до бюджету.

Нагадаємо, днями працівники однієї з бібліотек та повідомили, що їм затримують заробітну плату. Також на затримку скаржилися і працівники Міського палацу культури.



