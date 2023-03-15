У Кременчуці працівникам культури затримують зарплату

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 83

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися працівники однієї з бібліотек та повідомили, що їм затримують заробітну плату. Люди кажуть, що вже має бути аванс за березень, але вони й досі не отримали зарплату за лютий.

Таку ж затримку із виплати мають і працівники Міського палацу культури — гроші також затримують.

Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел у міськвиконкомі, гроші затримує держказначейство. Але є інформація про те, що сьогодні-завтра (15-16 березня) зарплату працівникам бібліотек та інших закладів культури виплатять.

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