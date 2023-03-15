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В Україні четверо людей померли від ускладнень грипу. Яка ситуація на Кременчуччині?

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 147

 

Дані за попередній тиждень

За попередній тиждень в Україні зареєстрували чотири летальні випадки внаслідок грипу (з початку сезону – 20). Завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Андрій Поляков поінформував про рівень захворюваності. Визначається циркуляція вірусів грипу, переважно – грипу А несубтипованого, зростає питома вага зразків, позитивних на грип В.

На ГРВІ за попередній тиждень захворіло 135 105 осіб, із них 64343 – діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності складає 329,5 на 100 тис. населення, що на 31,8% менше епідемічного порога, розрахованого для України.

Що стосується Полтавщини, показник захворюваності не перевищує базовий рівень (епідемічний поріг). За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 4551 осіб, що на 11,5% менше попереднього тижня. Дітей захворіло 2015, що складає 44% від усіх хворих. Госпіталізовані 150 хворих, що складає 3,3% від кількості хворих.

На Полтавщині вдвоє зросла кількість хворих на COVID-19: минулого тижня виявили 627 випадків

І нарешті Кременчуччина. У Кременчуцькій громаді захворюваність на грип та ГРІ за попередній тиждень наступна:

  • в Кам’янопотоківській ОТГ захворіло 29 осіб, що нижче базового рівня на 51,5% та на 23,7% нижче в порівнянні з попереднім тижнем;
  • у Кременчуцькій МТГ захворіло 450 осіб, що нижче базового рівня на 61,7% та на 8,5% нижче в порівнянні з попереднім тижнем (госпіталізували 22 особи: у віці від 0 до 14 років – 6, у віковій групі 30–64 років – 4, 65 років і старше – 12 осіб); 
  • в Омельницькій ОТГ захворіло 6 осіб, що нижче базового рівня на 77,0% та на 20,0% вище в порівнянні з попереднім тижнем (госпіталізували 1 людину у віковій групі 65 років і старше); 
  • в Піщанській ОТГ захворіло 50 осіб, що нижче базового рівня на 37,9%, та на 15,3% нижче показника попереднього тижня;
  • у Пришибській ОТГ захворіло 17 осіб, що вище базового рівня на 8,6% та на 30,8% вище в порівнянні з попереднім тижнем.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: tvoemisto.tv
Теги: захворюваність статистика грип ГРВІ
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