В Україні четверо людей померли від ускладнень грипу. Яка ситуація на Кременчуччині?

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За попередній тиждень в Україні зареєстрували чотири летальні випадки внаслідок грипу (з початку сезону – 20). Завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Андрій Поляков поінформував про рівень захворюваності. Визначається циркуляція вірусів грипу, переважно – грипу А несубтипованого, зростає питома вага зразків, позитивних на грип В.

На ГРВІ за попередній тиждень захворіло 135 105 осіб, із них 64343 – діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності складає 329,5 на 100 тис. населення, що на 31,8% менше епідемічного порога, розрахованого для України.

Що стосується Полтавщини, показник захворюваності не перевищує базовий рівень (епідемічний поріг). За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 4551 осіб, що на 11,5% менше попереднього тижня. Дітей захворіло 2015, що складає 44% від усіх хворих. Госпіталізовані 150 хворих, що складає 3,3% від кількості хворих.

І нарешті Кременчуччина. У Кременчуцькій громаді захворюваність на грип та ГРІ за попередній тиждень наступна: