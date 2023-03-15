У Кременчуці розпочались тренінги з основ військового вишколу

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В суботу, 11 березня, у Кременчуці відбувся тренінг з основ військового вишколу, туризму та орієнтування на місцевості.

Інструктори розпочали тренінг з шикування та переклички. Далі добровольці ознайомились з правилами поводження зі зброєю, розділись на групи та перейшли до практики.

Продовжилось заняття теоретичним та практичним навчанням з домедичної допомоги. Розібрали аптечку, накладали турнікети та вчились евакуювати поранених.

В кінці учасники навчились розбирати та збирати зброю, а всі охочі спробували зробити це власноруч. І закінчився тренінг шикуванням та підбиванням підсумків.

– Ознайомилися з правилами поводження зі зброєю, збором і розбором зброї, позиціями для стрільби, основними бойовими формаціями малих тактичних груп під час пересування та на полі бою, базовими навичками з домедичної допомоги під час війни, – зазначив інструктор з позивним «Тічер».

До речі журналістка «Кременчуцького Телеграфа» також доєдналась до навчання.

Нагадаємо, що заняття безкоштовні, а записатись можна за номером телефону – 0936310586.