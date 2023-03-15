У Кременчуці розпочались тренінги з основ військового вишколу

В суботу, 11 березня, у Кременчуці відбувся тренінг з основ військового вишколу, туризму та орієнтування на місцевості.
Інструктори розпочали тренінг з шикування та переклички. Далі добровольці ознайомились з правилами поводження зі зброєю, розділись на групи та перейшли до практики.
Продовжилось заняття теоретичним та практичним навчанням з домедичної допомоги. Розібрали аптечку, накладали турнікети та вчились евакуювати поранених.
В кінці учасники навчились розбирати та збирати зброю, а всі охочі спробували зробити це власноруч. І закінчився тренінг шикуванням та підбиванням підсумків.
До речі журналістка «Кременчуцького Телеграфа» також доєдналась до навчання.
Нагадаємо, що заняття безкоштовні, а записатись можна за номером телефону – 0936310586.
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