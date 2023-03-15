14 березня у Кременчуці 35 людей захворіли на COVID-19

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14 березня у місті зареєстрували 35 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомили у міській раді.

Захворіли 15 жінок віком від 27 до 68 років, 14 чоловіків віком від 22 до 81 року та 6 дітей віком від 1 до 15 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 31 пацієнт перебуває під наглядом сімейних лікарів, чотири – лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні знаходиться 23 пацієнти. за добу одужало 18 осіб. Випадків смерті від ускладнень ковіду не було.

Загалом у Кременчуці налічують 27 834 хворих, одужало 26 937, померло 739.