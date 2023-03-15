Готівковий долар дорожчає: де в Кременчуці 15 березня вигідніше обмінювати валюту

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 273

Національний банк України сьогодні значно понизив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем — одразу на 75 копійок. А курс польського злотого навпаки — підвищив на 6 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Попри такі дії, коливання курсу готівкового долара, євро та злотого в обмінних пунктах Кременчука зранку було незначне – долар трохи подорожчав, а вартість євро та злотого майже не змінилася. Вочевидь, реакція курсу готівкового євро на суттєву зміну офіційного курсу НБУ відбудеться протягом дня.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 – 38,40 грн, а продають по 38,45 – 39,20 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США підвищився на 10 копійок, а продажу — на 5 копійок. Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку та Ідея Банку, де за нього дають найбільше (38,40 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,45 грн за $1). Втім, варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди буває у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявлений в Ощадбанку та Індустріалбанку - 39,20 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,50 – 40,80 грн. Продають євро по 40,50 – 41,50 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро підвищився на 20 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Таскомбанку, де зранку був найвищий курс (40,80 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Укргазбанк (40,50 грн). Нагадаємо, що це не означає, що у касах банку євро є у вільному продажу. Найдорожче євро продають в OTP Bank (41,70 грн). Втім, євро можна знайти у вільному продажу значно дешевше. Наприклад, у Полтава-Банку його продають по 40,99 грн.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,55 грн. А продають злотий по 8,75 – 9,00 грн. У порівнянні з минулим днем максимальний курс купівлі злотого не змінився, а продажу – зріс на копійку.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку та Укрексімбанку (8,55 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,75 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022-го). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подешевшав одразу на 75 копійок, а злотий навпаки – подорожчав на 6 копійок.

Курс валют НБУ на 15 .0 3 .2023 року: