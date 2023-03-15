Як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Рятувальники 5 разів виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 14 лютого, об 11.53, у Кременчуці на перехресті вулиць Чумацький шлях та Івана Приходька згорів легковий автомобіль. На місці працювала 15 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, о 17.39 у селі Пироги, на вулиці Гаражній горів сінник. На місці працював 6 державний пожежно-рятувальний пост.

Ще три пожежі не підтвердились.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали 1 особу за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на двох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.