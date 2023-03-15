На Полтавщині судитимуть любителів «руського міра» з Кременчуцького району

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На Полтавщині судитимуть чотирьох жителів Полтави, Кременчука та Горішніх Плавнів, які поширювали матеріали в яких виправдовували агресію РФ. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, впродовж минулого року фігуранти у заборонених в Україні соціальних інтернет-мережах поширювали матеріали з виправдовуванням і запереченням збройної агресії РФ, закликами протидіяти нацизму в Україні, а також звеличенням керівництва країни-агресора та «народної міліції ДНР». Їх підозрюють за статтею 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію, вчинені повторно) Кримінального Кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.