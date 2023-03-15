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Кого з кременчужан з травня можуть позбавити житлової субсидії та як цьому запобігти

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 422

 

У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний рік — до квітня 2024 року

У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості. Відмовити у призначенні житлових субсидій можуть, якщо є прострочена на понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Однак можливість отримати виплати залишається, якщо погасити заборгованість, оскаржити її у суді або ж укласти з надавачем послуги договір про реструктуризацію заборгованості.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

— Для усіх домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року. У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості за комірне, — йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Якщо вже понад три місяці не сплачена заборгованість, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), то в призначенні субсидії буде відмовлено. Це робиться с метою забезпечити цільове використання коштів, отриманих за програмою житлових субсидій.

— Для тих громадян, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки, нагадуємо про те, що починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюється органами Пенсійного фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом. Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни, без прив’язки до місця реєстрації, — нагадали в міністерстві.

У Мінсоцполітики зазначають, що звернутися з питаннями щодо надання житлових субсидій можна до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та працівників ЦНАП, а також через застосунок «Дію».

Хто не зможе отримувати житлові субсидії: причини відмови у призначенні допомоги від держави
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Автор: Віктор Крук
Теги: субсидії Мінсоцполітики заборгованість Комунальні послуги
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