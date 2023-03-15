Кого з кременчужан з травня можуть позбавити житлової субсидії та як цьому запобігти

У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року), і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості. Відмовити у призначенні житлових субсидій можуть, якщо є прострочена на понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Однак можливість отримати виплати залишається, якщо погасити заборгованість, оскаржити її у суді або ж укласти з надавачем послуги договір про реструктуризацію заборгованості.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.
Якщо вже понад три місяці не сплачена заборгованість, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), то в призначенні субсидії буде відмовлено. Це робиться с метою забезпечити цільове використання коштів, отриманих за програмою житлових субсидій.
У Мінсоцполітики зазначають, що звернутися з питаннями щодо надання житлових субсидій можна до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та працівників ЦНАП, а також через застосунок «Дію».
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