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Хто не зможе отримувати житлові субсидії: причини відмови у призначенні допомоги від держави

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 258

 

Варто знати перед зверненням за призначенням житлової субсидії

Не всі українці можуть одержати житлову субсидію. Є випадки, коли ПФУ змушений відмовити у призначенні допомоги від держави на цілком законних підставах.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Житлову субсидію не призначають українцям, які мають площу квартири понад 130 квадратних метрів або площу житлового будинку – понад 230 квадратних метрів. Виключення зроблено лише для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей та сімей, які мають трьох або більше дітей під опікою. Для таких родин ця норма не застосовується.

Також на субсидію не можуть претендувати домогосподарства, якщо у когось із членів сім'ї є транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому (крім мопеда та причепа).

Крім того, субсидії не призначаються, якщо сім'я має більше одного транспортного засобу віком менше ніж 10 років (крім мопеда та причепа).

  

Серед інших умов відмови у призначенні субсидії:

  • у складі сім'ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної зарплати або особи, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);
  • є борг з оплати житлово-комунальних послуг понад три місяці, а його сума перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн);
  • хтось із прописаних у житлі членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тисяч грн (крім лікування). Це не стосується випадків, коли за пів року перед покупкою нового житла продали інше;
  • хтось із членів сім'ї має депозит у розмірі понад 100 тисяч грн;
  • хтось із членів сім'ї купував валюту на загальну суму у розмірі 50 тисяч грн протягом року перед зверненням;
  • не повернули надмірно виплачену субсидію за попередні періоди;
  • у складі сім'ї є неплатник аліментів (понад три місяці);
  • у складі сім'ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості).

 

Нагадаємо, з жовтня минулого року органи ПФУ виплачують житлові субсидії замість органів соціального захисту населення, а з 1 грудня минулого року вони ж займаються й оформленням житлових субсидій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ субсидія призначення виплата
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