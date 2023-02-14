Хто не зможе отримувати житлові субсидії: причини відмови у призначенні допомоги від держави

Не всі українці можуть одержати житлову субсидію. Є випадки, коли ПФУ змушений відмовити у призначенні допомоги від держави на цілком законних підставах.
Про це нагадали у Пенсійному фонді України.
Житлову субсидію не призначають українцям, які мають площу квартири понад 130 квадратних метрів або площу житлового будинку – понад 230 квадратних метрів. Виключення зроблено лише для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей та сімей, які мають трьох або більше дітей під опікою. Для таких родин ця норма не застосовується.
Також на субсидію не можуть претендувати домогосподарства, якщо у когось із членів сім'ї є транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому (крім мопеда та причепа).
Крім того, субсидії не призначаються, якщо сім'я має більше одного транспортного засобу віком менше ніж 10 років (крім мопеда та причепа).
Серед інших умов відмови у призначенні субсидії:
Нагадаємо, з жовтня минулого року органи ПФУ виплачують житлові субсидії замість органів соціального захисту населення, а з 1 грудня минулого року вони ж займаються й оформленням житлових субсидій.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер