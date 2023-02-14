У Світловодській громаді зафіксували випадок малярії

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За медичною допомогою звернувся іноземець, який нещодавно повернувся зі Східної Африки

У Світловодській територіальній громаді Кіровоградської області зафіксували випадок малярії. Про це повідомляє ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

За медичною допомогою звернувся іноземець, який тимчасово проживає у Світловодській громаді. Як стало відомо, хворий чоловік нещодавно повернувся зі Східної Африки, де й міг підхопити цю хворобу.

За даним випадком захворювання проводиться епідеміологічне розслідування та відповідне лікування.

«ТелеграфЪ» зателефонував завідувачу Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я» Андрію Полякову, щоб дізнатися, чи не виявляли випадки малярії у Кременчуцькій територіальній громаді. Він відповів, що такої хвороби у Кременчуці не фіксували.

*Малярія — трансмісивна інфекційна хвороба, якій властиві періодичні напади гарячки, збільшення печінки та селезінки, анемія. Її спричиняють чотири види плазмодіїв: триденну малярію — P.vivax, чотириденну — P.malariae, особливий вид триденної — P.ovale, тропічну — P.falciparum.



Малярія продовжує залишатись дуже великою проблемою сучасної медицини. В Україні за 2022 рік усього зареєстрували 10 випадків малярії. Останній випадок малярії в Кіровоградській області фіксували у 2020 році.