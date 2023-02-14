Шахові новини від шахово-шашкового клубу «Каїсси»

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 144

Директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв розповів про результати останніх змагань у клубі. За його словами позитивною новиною стало те, що шахово-шашковий клуб «Каїсса» виходить на міжнародний рівень, поки що інформаційний. І це завдяки допомозі батьків дітей, які зібрали гроші на шахову програму. Ця програма дозволяє публікувати шахові турніри, що проводяться в клубі на найбільшій міжнародній шаховій інформаційній платформі «Chess-Rezults.com», що містить дані про турнір у всьому світі.

— Якщо «Каїсса» відкривається для світу, то навпаки Полтавська обласна федерація шахів, колективним членом якої є клуб, навпаки закривається, переставши своєчасно публікувати дані про обласні чемпіонати після торішнього скандалу на першості області по бліцу серед дітей до 18 років, на якому замість кременчужанина Михайла Швачича чемпіоном був призначений полтавський шахіст і справедливість була відновлена завдяки платформі «Chess-Rezults.com».

До речі, вже про аналогічний чемпіонат вже цього року, одним із героїв якого знову ж таки став Михайло, завоювавши «срібло», зробивши лише три нічиї: з полтавцями Тарасом Руденком — 1 місце, Тимуром Бабаєвим — 3 місце та кременчужанином Максимом Полівком — 4 місце. Саме остання нічия стала для Михайла вирішальною, яка позбавила його чемпіонства, адже перемога в цій партії дозволяла йому випередити Т.Руденка за найкращим коефіцієнтом Бухгольця.

Наступного ігрового дня Михайло робить «срібний» дубль на Полтавському чемпіонаті вже в рапіді, пропустивши вперед Назара Солов'янінова, а третім у ньому став таки теж кременчужанин Віктор Акимочкін.

Іншою новиною, яка буквально шокувала, стала звістка про затримання в рамках однієї з кримінальних справ топового шахіста з Кременчука, якому свого часу звання кандидата в майстри спорту надавалася в «Каїссі». Після того, як шляхи «Каїсси» та федерації шахів Кременчука розійшлися, спілкуватися з ним не доводилося, хоча на той період це був один з найбільш розсудливих членів федерації, більш того, один із її засновників. Ця подія змушує поглянути на події навколо клубу за останні 15 років трохи під іншим кутом, коли низка начебто випадкових подій вишиковується в чітку лінію, тим більше, що спортивні функціонери того часу і зараз визначають шахову політику в Полтавській області.

В Кременчуці юним шахістам «Каїсси» та й з «Нафтохіміка», що опікується шаховою федерацією міста, не присвоюються розряди, точніше для «Нафтохіміка» вони присвоюються в ….Фейсбуці. Власне вдалося лише з'ясувати, що президентом Полтавської обласної федерації Г. Щербовим збудовано непрозору схему присвоєння розрядів, навіть точніше сказати ексклюзивну, коли розряди присвоюються лубенським, полтавським, новосанжарським шахістам, але не кременчуцьким. Поки що зроблено перші кроки в депутатському розслідуванні в цьому напрямку, — розповів Володимир Груздєв.

Серйозним випробуванням для юних шахістів став турнір з класичних шахів на виконання 3-го розряду, що два вихідні дні проходив у «Нафтохіміку» за швейцарською системою серед 16 учасників. Після перших двох турів стало зрозуміло, що турнір напружений, адже не менше 10 учасників могли претендувати на призові місця.

— Хоча вже в 3 турі в групі лідерів Євген Любченко перемагає Поліну Бондаренко, а потім у 4 та Андріана Граховецького (на фото проти Христини Пазіч), ставши на чолі турнірної таблиці й заявивши про серйозні наміри на перемогу в турнірі.

До речі, вся трійка, яка представляла «Каїссу», потрапили у фінал турніру по бліцу в клубі, який проходив наступного дня, але через накладки в календарі була змушена від нього відмовитися. Найважливішою грою другого ігрового дня стала партія 6 туру між Андріаном і Поліною, що входять до лідируючої трійки, в якій остання і перемагає. Як часто буває в подібних турнірах, найкращий результат показує той, хто успішніше фінішує. Цього разу, окрім Є.Любченка, який завершив турнір 9 перемогами у 9 турах фініш вдався трьом хлопцям: Андріану Граховецькому, Святославу Бабенку та Григорію Шевченку. Вони здобули на фініші по 2 перемоги, так і розташувавшись у підсумковій таблиці на 2, 3 та 4 місцях, відтіснивши П.Бондаренка на 5. Слідом за О.Любченком, який виконав норми 3 розряду такого ж результату, досяг А.Граховецький з 7 очками, а С.Бабенко не вистачило пів очка до заповітної норми. Більше передбачувано проходив фінал бліцтурніра в «Каїсси» з регламентом 5 хвилин та додаванням 5 секунд за зроблений хід. Вже в 1-му турі Володимир Кібкало переміг Віктора Якимочкіна, заявивши про право на лідерство серед юних шахістів після переходу А.Титянюка у дорослу групу. Партія 3-го туру між Володимиром та героєм Полтавського чемпіонату М. Швачичем закінчується нічиєю, після чого одноосібним лідером стає Олександр Пушков, який виграв у всіх 3-х партіях. Але вже в наступному турі Сашко в партії проти Михайла втрачає можливість звести партію до нічиєї тактичним ударом і потрапивши в цугцванг, тобто в становище при своєму ході приводить тільки до програшу, поступається. І наступну партію Михайло, який розігрався, виграє у В.Акімочкіна, а сумний А.Пушков програє В.Кібкало. Пожвавлення в хід плавно поточного турніру вносить Максим Ємець, який переграв М.Швачича і дисбаланс в групі лідерів. У передостанньому турі після перемоги над В.Акімочкіним здається, що А.Пушков знайшов свою гру і буде серед призерів, але програвши Ганні Здоровець у кращій позиції, залишається за їх рисою, поступаючись 3-ю сходинку В.Акимочкину. В. Кібкало, який лідирував весь турнір, передбачувано стає переможцем а М.Швачич втретє поспіль «срібним» призером, — розповів Володимир Груздєв.