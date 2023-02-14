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В Україні хочуть започаткувати нові свята замість 8 березня, 1 травня та 9 травня

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 475

Мета нового законопроєкту — встановлення українських свят та «усунення спадщини колоніального минулого» 

В Україні пропонують створити нові свята замість 8 березня, 1 травня та 9 травня. Відповідний проєкт закону від 13 лютого 2023 року  №9009 зареєстрований на сайті Верховної Ради. 

Так, у документі пропонується скасувати такі державні вихідні:

  • 8 березня так званий Міжнародний жіночий день,
  • 1 травня так званий День праці,
  • 9 травня день Перемоги.

Автори законопроєкту відзначають, що закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня, і що це траурний день пам’яті десятків мільйонів загиблих. Тому автори законопроєкту пропонують в Україні скасувати вихідний 9 травня, а натомість залишити лише День пам'яті та примирення 8 травня, без вихідного дня.

Водночас депутати хочуть ввести в календар нові свята:

  • 25 лютого — День української жінки (дата народження української письменниці та громадської діячки — Лесі Українки),
  • 9 березня— день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка,
  • друга неділя травня— День матері.

Святковими та неробочими хочуть залишити:

  • 1 січня Новий рік;
  • 7 січня і 25 грудня Різдво Христове;
  • 28 червня День Конституції України;
  • 28 липня День Української Державності;
  • 24 серпня День незалежності України;
  • 14 жовтня День захисника і захисниці України.

У пояснювальній записці до документу вказано, що метою законопроєкту є встановлення українських свят та усунення спадщини колоніального минулого.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: свята законопроєкт 8 Березня 9 травня 1 травня
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