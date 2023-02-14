В Україні хочуть започаткувати нові свята замість 8 березня, 1 травня та 9 травня

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 475

В Україні пропонують створити нові свята замість 8 березня, 1 травня та 9 травня. Відповідний проєкт закону від 13 лютого 2023 року №9009 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Так, у документі пропонується скасувати такі державні вихідні:

8 березня — так званий Міжнародний жіночий день,

1 травня — так званий День праці,

9 травня — день Перемоги.

Автори законопроєкту відзначають, що закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня, і що це траурний день пам’яті десятків мільйонів загиблих. Тому автори законопроєкту пропонують в Україні скасувати вихідний 9 травня, а натомість залишити лише День пам'яті та примирення 8 травня, без вихідного дня.

Водночас депутати хочуть ввести в календар нові свята:

25 лютого — День української жінки (дата народження української письменниці та громадської діячки — Лесі Українки),

9 березня — день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка,

друга неділя травня — День матері.

Святковими та неробочими хочуть залишити:

1 січня — Новий рік;

7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;

Різдво Христове; 28 червня — День Конституції України;

День Конституції України; 28 липня — День Української Державності;

День Української Державності; 24 серпня — День незалежності України;

День незалежності України; 14 жовтня — День захисника і захисниці України.

У пояснювальній записці до документу вказано, що метою законопроєкту є встановлення українських свят та усунення спадщини колоніального минулого.