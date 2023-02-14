В Україні хочуть започаткувати нові свята замість 8 березня, 1 травня та 9 травня

Мета нового законопроєкту — встановлення українських свят та «усунення спадщини колоніального минулого»
В Україні пропонують створити нові свята замість 8 березня, 1 травня та 9 травня. Відповідний проєкт закону від 13 лютого 2023 року №9009 зареєстрований на сайті Верховної Ради.
Так, у документі пропонується скасувати такі державні вихідні:
Автори законопроєкту відзначають, що закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня, і що це траурний день пам’яті десятків мільйонів загиблих. Тому автори законопроєкту пропонують в Україні скасувати вихідний 9 травня, а натомість залишити лише День пам'яті та примирення 8 травня, без вихідного дня.
Водночас депутати хочуть ввести в календар нові свята:
Святковими та неробочими хочуть залишити:
У пояснювальній записці до документу вказано, що метою законопроєкту є встановлення українських свят та усунення спадщини колоніального минулого.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер