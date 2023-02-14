Скільки жителів Кременчуччини захворіли на грип, COVID-19 та інші ГРВІ минулого тижня

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Можна сказати, що рівень захворюваності знизився

З 6 по 12 лютого у Кременчуцькій МТГ зареєстрували 31 випадок грипу: Кременчук – 24 особи.

У 22 осіб діагноз грипу типу А встановлений за допомогою cito-тестів, у 1 випадку виявлений грип типу В та в 1 випадку діагноз встановлено за клінічними ознаками.

У 22 осіб діагноз грипу типу А встановлений за допомогою cito-тестів, у 1 випадку виявлений грип типу В та в 1 випадку діагноз встановлено за клінічними ознаками. Піщанська громада – 3 особи.

У 1 особи виявлений грип типу А за допомогою cito-тесту, у 2 осіб діагноз встановлено за клінічними ознаками.

У 1 особи виявлений грип типу А за допомогою cito-тесту, у 2 осіб діагноз встановлено за клінічними ознаками. Кам’янопотоківська громада – 3 особи.

Виявлений грип типу А у дітей, яких поклали до Кременчуцької міської дитячої лікарні.

Виявлений грип типу А у дітей, яких поклали до Кременчуцької міської дитячої лікарні. Пришибська громада – 1 особа.

Виявлений грип типу А у дитини, яку поклали до Кременчуцької міської дитячої лікарні. Всього за інформацією Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України», за минулий тиждень на Кременчуччині на гострі респіраторні інфекції включно із грипом і COVID-19 захворіли 876 осіб: У Кам’янопотоківській ОТГ захворіли 47 осіб, що на 21,4% нижче базового рівня та на 32,9% нижче захворюваності попереднього тижня. Госпіталізованих за тиждень не було.

У Кременчуцькій МТГ захворіли 698 осіб, що на 40,6% нижче базового рівня та на 7,1% нижче в порівнянні з попереднім тижнем. — Водночас спостерігається збільшення кількості госпіталізованих осіб в старших вікових групах, — наголосив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ». В Омельницькій ОТГ захворіли 13 осіб, що на 61% нижче базового рівня та на 62,5% вище захворюваності попереднього тижня. Госпіталізованих за тиждень не було.

У Піщанській ОТГ захворіли 105 осіб, що на 30,5% вище базового рівня, на 3% вище середнього рівня захворюваності та на 20,7% вище показника попереднього тижня. Госпіталізованих за тиждень не було.

У Пришибській ОТГ захворіли 13 осіб, що на 17% нижче базового рівня та на 23,5% нижче захворюваності попереднього тижня. Госпіталізованих за тиждень не було. Нагадуємо, що днями у Кременчуці від COVID-19 померли 2 людини: 61-річний чоловік - 12 лютого;

72-річний чоловік - 13 лютого.

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