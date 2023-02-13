Вчора у Кременчуці від COVID-19 помер 61-річний чоловік

12 лютого у Кременчуці від COVID-19 помер 61-річний чоловік. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Протягом вікенду 11-12 лютого у місті нових випадків захворювання коронавірусом не реєстрували. Охочих отримати щеплення від COVID-19 також за ці два дні у Кременчуці не виявилося.
В інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 17 пацієнтів.
Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що від початку епідсезону понад 2 млн українців перехворіли на грип та ГРВІ разом із COVID-19.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер