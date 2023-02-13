Вчора у Кременчуці від COVID-19 помер 61-річний чоловік

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12 лютого у Кременчуці від COVID-19 помер 61-річний чоловік. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Протягом вікенду 11-12 лютого у місті нових випадків захворювання коронавірусом не реєстрували. Охочих отримати щеплення від COVID-19 також за ці два дні у Кременчуці не виявилося.

В інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 17 пацієнтів.

Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що від початку епідсезону понад 2 млн українців перехворіли на грип та ГРВІ разом із COVID-19.