Понад 2 млн українців перехворіли на грип та ГРВІ разом із COVID-19 за 4 місяці

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Від початку епідсезону 12 жителів країні вважаються померлими від грипу

В Україні від 3 жовтня 2022 року, тобто від початку епідсезону, станом на 5 лютого 2023 року на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 2 059 612 осіб, що на 56,5% менше аналогічного періоду сезону 2021–2022 років.

За інформацією Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я», за цей час зареєстрували 12 смертей від грипу, що підтверджено методом ПЛР, тоді як у сезоні 2021–2022 років летальних випадків від грипу не фіксували.

Лікарі переконують, що найбільш ефективним методом профілактики грипу та COVID-19 є щеплення.

Від початку епідсезону проти грипу вакцинувалися 143 821 особа, з них 93 695 — медпрацівники та люди з епідемічного ризику.

— Проти грипу можна щепитися навіть малятам від 6 місяців. Вакцина доступна в аптечній мережі. Вона купується власним коштом. Водночас проти COVID-19 можна щепитися з 5 років. Протиковідне щеплення безоплатне та доступне в медичних закладах або пунктах щеплення, — наголосив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

За попередній тиждень на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 120 223 жителів України. З них 58 657 — діти віком до 17 років. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

За даними закладів охорони здоров’я України, крім Луганської та Херсонської областей, наразі циркулюють переважно такі віруси:

вірус грипу типу А;

SARS-CoV-2;

RS-віруси;

аденовіруси;

метапневмовіруси.

За звітний тиждень проти грипу зроблено лише 4 714 щеплень.

Нагадуємо, що минулого тижня у 100 жителів Кременчуччини виявили COVID-19.