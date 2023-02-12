У Білецьківці громада храму Введення Пресвятої Богородиці переходить до ПЦУ

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12 лютого громада храму Введення Пресвятої Богородиці у Білецьківці прийняла рішення про перехід від УПЦ до ПЦУ.

З пропозицією про перехід, після служби виступив Отець Ігор. Присутні його підтримали одноголосно.

Нещодавно ми писали, що у січні у Кременчуці громада храму Святого Преподобного Серафима Саровського перейшла до ПЦУ, у квітні 2021 року у Спасо-Преображенському храмі ПЦУ села Келеберда Горішньоплавнівської громади відбулося перше богослужіння після переходу до ПЦУ.