У Білецьківці громада храму Введення Пресвятої Богородиці переходить до ПЦУ

12 лютого громада храму Введення Пресвятої Богородиці у Білецьківці прийняла рішення про перехід від УПЦ до ПЦУ.
З пропозицією про перехід, після служби виступив Отець Ігор. Присутні його підтримали одноголосно.
Нещодавно ми писали, що у січні у Кременчуці громада храму Святого Преподобного Серафима Саровського перейшла до ПЦУ, у квітні 2021 року у Спасо-Преображенському храмі ПЦУ села Келеберда Горішньоплавнівської громади відбулося перше богослужіння після переходу до ПЦУ.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер