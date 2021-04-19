Кременчуцький священник провів богослужіння у Келеберді, де церква перейшла з УПЦ в ПЦУ

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Вчора, 18 квітня, у Спасо-Преображенському храмі ПЦУ села Келеберда відбулося перше богослужіння. Після кількамісячних перемовин та скандалу церква перейшла від громади Української православної церкви (Московського патріархату) до громади Православної церкви України (Київського патріархату).



Перше богослужіння провів настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей отець Володимир Макогон, який цього дня відсвяткував свій день народження.



Вперше за довгі роки у церкві зазвучала молитва українською мовою







Зауважимо, що Спасо-Преображенський храм меценат Олександр Мороз передав у Петро-Павлівську громаду ПЦУ. Коли після закінчення оренди УПЦ власник Мороз вирішив передати храм в користування ПЦУ розпочався шквал негативу в його сторону. Довгий час майно знаходилося у строковому користуванні на безоплатній основі, це було узгоджено документами. Зараз храм перейшов у користування від однієї конфесії до іншої.



Перед переходу храму до іншої парафії, з громадою зустрілися представник мецената та архиєпископ Полтавський і Кременчуцький Федір (керуючий Полтавською єпархією ПЦУ).



- Одним з аргументів передачі собору громаді ПЦУ стало отримання томосу та те, що представники УПЦ стали зброєю гібридної війни РФ. Через представників УПЦ йде агітація, що в Україні йде братовбивча війна, а не агресія Росії проти України . В усіх молитвах згадуються представники російської церкви, - розповів тоді присутнім представник мецената Олександра Мороза Валерій Краснопір. – Він власник майна й це право надане йому Конституцією України, тим паче в незалежній Україні має бути незалежна помісна церква.