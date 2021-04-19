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На трасі Кременчук-Полтава фура злетіла в кювет

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 610

 

На місці працює поліція

19 квітня зранку біля села Андрійки на трасі Кременчук-Полтава фура злетіла в кювет.


Як повідомляють очевидці, на місці працюють поліцейські. Обставини ДТП встановлюються.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП фура
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