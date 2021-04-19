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Cьогодні у Кременчуці транспорт у денний час не зупиниться

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 2 049 Коментарів: 3

 

Втім, рішення обласної комісії не скасоване — і питання залишається відкритим

Cьогодні, 19 квітня, у Кременчуці транспорт у денний час (з 10.00 до 16.00) не зупинятиметься, він працюватиме у режимі спецперевезень. Про це повідомили ТЪ у пресслужбі виконкому Кременчуцької міськради. Як каже Юлія Перепелятник, керівниця пресслужби мерії, міська влада врахувала численні звернення керівників підприємств міста. Також, за її словами, продовжується видача квитків на спецперевезення. Також транспорт працюватиме і після 19.00 - наразі розпорядження про зупинку транспортні підприємства не отримали і працюють без обмежень по годинах.


Разом із тим, рішення регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до цього часу не скасоване, а воно передбачає роботу транспорту по годинах: з 6.00 до 10.00 та з 16.00 до 19.00. І питання про подальшу роботу транспорту в місті залишається відкритим.


Нагадаємо, міська влада звернулася до Державної комісії з питань ТЕБ і НС щодо скасування обмежень руху транспорту по годинах. Однак відповідь у мерії ще не отримали, повідомили у пресслужбі мерії.


Область вимагає зупинити громадський транспорт у денний час – Кременчук опирається



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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: пресслужба мерії
Теги: транспорт спецперевезення
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Коментарі: 3

14
V1nni:
Сьогодні, 10:56

Більше хвилює питання про вечірній час. Як буде курсувати транспорт, до 19.00 або довше? Адже багато людей працює до 20.00-21.00 


12 0
29
DjMaster:
Сьогодні, 11:01

вот тоже интересует вопрос, как будет работать транспорт после 19:00

 

 


9 0
56
Gav-gav:
Сьогодні, 11:24

Пусть уже лохдаун и нарушения прав людей заканчивается


3 1

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