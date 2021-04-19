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Кременчужанин намагався купити мотоцикл, а влетів на 10 тисяч

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 442

Повівся на шахрая

1 квітня кременчужанин повівся на шахрая на OLX і переказав йому 10 100 грн за мотоцикл, повідомляє пресслужба поліції.


18 квітня 25-річний чоловік зрозумів, що товару так і не отримає, і звернувся до поліції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
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