Кременчужанин намагався купити мотоцикл, а влетів на 10 тисяч

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Повівся на шахрая
1 квітня кременчужанин повівся на шахрая на OLX і переказав йому 10 100 грн за мотоцикл, повідомляє пресслужба поліції.
18 квітня 25-річний чоловік зрозумів, що товару так і не отримає, і звернувся до поліції.