Кременчужанин намагався купити мотоцикл, а влетів на 10 тисяч

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 442

1 квітня кременчужанин повівся на шахрая на OLX і переказав йому 10 100 грн за мотоцикл, повідомляє пресслужба поліції.





18 квітня 25-річний чоловік зрозумів, що товару так і не отримає, і звернувся до поліції.