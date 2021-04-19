Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

Наближається сезон весняних алергій: як вберегтися

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 442

 

Найбільшу алергенну активність має пилок трав: бур’янів, кормових та злакових рослин

Сезонний алергічний риніт – класичне алергічне захворювання, обумовлене гіперчутливістю до пилку рослин. Для того, щоб пилок викликав алергічну реакцію, він повинен належати вітроопилюючим рослинам та вироблятись у великій кількості.


На сезонний алергічний риніт страждає майже чверть населення України, а на Полтавщині – приблизно 1/6  мешканців області. У містах схильність до цього захворювання в 6-7 разів вища, ніж у сільській місцевості. Пов’язане це із забрудненістю повітря, концентрацією промислових підприємств, скупченням населення та нервовим перевантаженням.


У квітні-травні людям, схильним до сезонної алергії, слід стерегтися пилка дерев – верби, сосни, дубу, берези, вільхи, ліщини, акації, тополі тощо.


У травні-червні зацвітуть злакові: жито, костриця, пожитниця, кукурудза, пирій, тимофіївка, кульбаба.


Аби хоч якось захистити себе від впливу алергенів, варто дотримуватись простих рекомендацій:

  • звести до мінімуму фізичну діяльність на вулиці, особливо зранку;
  • за можливості не виходити з дому у сухі вітряні дні – або навіть брати відпустку на час цвітіння, аби виїхати в інший регіон;
  • тримати вікна в автомобілі закритими під час поїздки;
  • користуватися сонцезахисними окулярами;
  • не розводити у квартирі герань, бегонію, примулу, бузок або плющ;
  • з обережністю використовувати фітопрепарати у лікуванні;
  • не використовувати медикаменти, косметику, парфуми або харчові продукти без етикеток – адже в складі можуть міститися алергени.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: алергія пилок рослин
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