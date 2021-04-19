Наближається сезон весняних алергій: як вберегтися

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 442

Сезонний алергічний риніт – класичне алергічне захворювання, обумовлене гіперчутливістю до пилку рослин. Для того, щоб пилок викликав алергічну реакцію, він повинен належати вітроопилюючим рослинам та вироблятись у великій кількості.





На сезонний алергічний риніт страждає майже чверть населення України, а на Полтавщині – приблизно 1/6 мешканців області. У містах схильність до цього захворювання в 6-7 разів вища, ніж у сільській місцевості. Пов’язане це із забрудненістю повітря, концентрацією промислових підприємств, скупченням населення та нервовим перевантаженням.





У квітні-травні людям, схильним до сезонної алергії, слід стерегтися пилка дерев – верби, сосни, дубу, берези, вільхи, ліщини, акації, тополі тощо.





У травні-червні зацвітуть злакові: жито, костриця, пожитниця, кукурудза, пирій, тимофіївка, кульбаба.





Аби хоч якось захистити себе від впливу алергенів, варто дотримуватись простих рекомендацій: