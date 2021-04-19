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«Країна моїх прав»: стартував онлайн-конкурс малюнків

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 322

 

Тема конкурсу – протидія булінгу

Координаційний центр з надання правової допомоги оголошує онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав».


Конкурс проходитиме у трьох номінаціях:

  • молодша група - до 8 років;
  • середня група - 9-13 років;
  • старша група - 14-17 років.

Роботи прийматимуть протягом місяця: з 14 квітня до 14 травня 2021 року, а переможців оголосять 24-27 травня.


Для подання конкурсної роботи учасник конкурсу має зареєструватись на сайті через Gmail-пошту, спільно з одним із батьків (законним представником) заповнити всі необхідні дані, завантажити на сайт не більше 1 (однієї) фотографії або скан-копії малюнку у форматі JPG, GIF, PNG із зазначенням назви роботи. Потім залишиться почекати, коли конкурсна робота пройде модерацію і з’явиться на сайті для голосування.


Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися, написавши на електронну адресу відділу правопросвітництва Координаційного центру з надання правової допомоги: pravoprosvita@legalaid.gov.ua.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: конкурс малюнок
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