«Країна моїх прав»: стартував онлайн-конкурс малюнків

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 322

Координаційний центр з надання правової допомоги оголошує онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав».





Конкурс проходитиме у трьох номінаціях:

молодша група - до 8 років;

середня група - 9-13 років;

старша група - 14-17 років.

Роботи прийматимуть протягом місяця: з 14 квітня до 14 травня 2021 року, а переможців оголосять 24-27 травня.





Для подання конкурсної роботи учасник конкурсу має зареєструватись на сайті через Gmail-пошту, спільно з одним із батьків (законним представником) заповнити всі необхідні дані, завантажити на сайт не більше 1 (однієї) фотографії або скан-копії малюнку у форматі JPG, GIF, PNG із зазначенням назви роботи. Потім залишиться почекати, коли конкурсна робота пройде модерацію і з’явиться на сайті для голосування.





Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися, написавши на електронну адресу відділу правопросвітництва Координаційного центру з надання правової допомоги: pravoprosvita@legalaid.gov.ua.