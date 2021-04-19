Кременчужанка Карина Бубнова представлятиме Україну на Міжнародному конкурсі «Genius Olympiad»

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Учениця 9-А класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Карина Бубнова перемогла в суперфінальному змаганні серед номінантів ХХ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2021», ХІІ національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-2021» та Міжнародного конкурсу наукових, технічних, мистецьких та бізнес-проєктів екологічного спрямування «Genius Olympiad 2021». Про це інформує департамент освіти Кременчука.





Згідно з наказом №19-о від 31 березня 2021 року МОН України Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді переможниці надали право представляти Україну на Міжнародному конкурсі наукових, технічних, мистецьких та бізнес-проєктів екологічного спрямування «Genius Olympiad» (категорія «Програмування») з авторською розробкою «Бережіть природу!» від Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.





Науковим керівником Карини є учитель інформатики Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Людмила Чайдак. Підготовка до конкурсу проходила за підтримки практичного психолога Лариси Живолуп.



