Ferrexpo за 2020 рік сплатила понад 4,5 млрд гривень податків і зборів

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Підприємства Компанії Ferrexpo (Полтавський, Єристівський і Біланівський ГЗК) за результатами 2020 року перерахували понад 4,5 млрд. грн податків і зборів до бюджетів різних рівнів протягом 2020-2021 рр., що більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Згідно структури платежів підприємств, за звітний період Полтавський ГЗК (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, що входить у Ferrexpo) перерахував до бюджету України податків та внесків на суму понад 3,8 млрд грн, Єристівський ГЗК (ЄГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, що входить у Ferrexpo) – понад 0,75 млрд грн, Біланівський ГЗК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, що входить у Ferrexpo) – понад 20,7 млн грн.

Полтавський ГЗК до місцевого бюджету сплатив понад 306,2 млн грн, до обласного – понад 439,3 млн грн, до державного бюджету України – понад 2,7 млрд грн (9%, 13% і 78% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 354,6 млн грн.

Єристівський ГЗК до місцевого бюджету перерахував понад 79,4 млн. грн, до обласного – понад 115,1 млн грн, до державного – понад 0,5 млрд. грн (12%, 17% і 71% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 68,6 млн грн.

Біланівський ГЗК сплатив до місцевого бюджету понад 8,8 млн грн, до обласного – понад 1,4 млн грн, до державного бюджету України – понад 6,1 млн грн (54%, 9% і 37% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 4,4 млн грн.

За 12 місяців 2020 року ПГЗК заплатив податок на прибуток у розмірі понад 2,4 млрд грн, екологічний податок – понад 128,1 млн грн, податок на землю – понад 56,3 млн грн, прибутковий податок – понад 317,7 млн грн, інші податки і збори – понад 68,1 млн грн. Плата за користування надрами становить понад 463,9 млн грн.

Єристівський ГЗК за аналогічний період заплатив екологічний податок – понад 49,3 млн грн, ПДФО – понад 60,8 млн грн, податок на прибуток – понад 142,6 млн грн, інші податки і збори – понад 120,3 млн грн. Плата за користування надрами становить понад 307,6 млн грн.

Основними бюджетними відрахуваннями Біланівського ГЗК за 12 місяців минулого року стали: земельний податок – понад 5,0 млн грн і ПДФО – понад 5,5 млн. грн.