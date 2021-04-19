Споживач, Україна, Світ

Зросли штрафи за хибний виклик спеціальних служб: тепер не до жартів

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 155

 

Збільшилися й штрафи за невиконання приписів у сфері пожежної безпеки

Тепер за завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції або екстреної медичної допомоги українцям доведеться сплатити штраф від 850 до 3400 грн. Розмір штрафу суттєво збільшився, адже раніше він складав 51-119 грн. 16 квітня Закон №1366-ІХ опублікували в «Голосі України», а 17 квітня він набув чинності.


Змінився й розмір покарання за невиконання приписів, розпоряджень та постанов у сфері техногенної та пожежної безпеки та перешкоджання діяльності посадових осіб для ФОПів. Відсьогодні за таке правопорушення доведеться сплатити 1700-3400 грн (раніше 8,5-119 грн). Штраф за повторне правопорушення складатиме 3400-5100 грн.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: штрафи хибний виклик
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