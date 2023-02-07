Минулого тижня у 100 жителів Кременчуччини виявили COVID-19

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 193

У районі 1 людина померла від коронавірусу

Кременчуччина, як і решта Полтавської області, продовжує перебувати у «жовтій» карантинній зоні. Про це повідомили у відділі з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації.

З 30 січня до 5 лютого у громадах Кременчуцького району зареєстрували 100 випадків гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2:

Глобинська - 4;

Горішньоплавнівська - 43;

Градизька - 0;

Кам’янопотоківська - 2;

Козельщинська - 0;

Кременчуцька - 41;

Новогалещинська - 5;

Оболонська - 0;

Омельницька - 0;

Піщанська - 4;

Пришибська - 0;

Семенівська - 1.

Тижневе збільшення хворих спостерігалося у таких громадах:

Новогалещинська +500%;

Піщанська +400%;

Кам’янопотоківська +200%;

Горішньоплавнівська +95%;

Кременчуцька +78%;

Глобинська +33%.

У Семенівській громаді спостерігалося відносне зменшення кількості захворілих - 67%.

На жаль, у районі померла 1 особа.



