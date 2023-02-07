Минулого тижня у 100 жителів Кременчуччини виявили COVID-19

Кременчуччина, як і решта Полтавської області, продовжує перебувати у «жовтій» карантинній зоні. Про це повідомили у відділі з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації.
З 30 січня до 5 лютого у громадах Кременчуцького району зареєстрували 100 випадків гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2:
Тижневе збільшення хворих спостерігалося у таких громадах:
У Семенівській громаді спостерігалося відносне зменшення кількості захворілих - 67%.
На жаль, у районі померла 1 особа.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер