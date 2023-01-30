Як батькам захистити дитину від ускладнень і наслідків COVID-19?

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 210

Що є найбільш ефективним методом протиковідної профілактики

Як батькам захистити дитину від COVID-19? Це питання хвилює усіх свідомих батьків, українських і не тільки. На щастя, є один з найбільш ефективних та доступних для маленьких українців методів — вакцинація.

— Діти не менше за дорослих хворіють на COVID-19. Навіщо ризикувати їхнім здоров’ям, якщо можемо їх захистити? Курс щеплення проти COVID-19 допоможе дитячому організму набути імунітет до захворювання. Таким чином навіть в разі інфікування вони уникнуть тяжкого перебігу від захворювання та смерті, — наголосив Андрій Пашинний, керівник відділу імунізації Центру громадського здоров’я.

В Україні вакцинація проти COVID-19 доступна для дітей:

від 5 до повних 11 років;

від 12 років до 17 років.

Для цих вікових категорій підібрана вакцина та дозування. Наприклад для щеплення дітей віком від 5-11 років використовують вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech — одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей старших 12 років.

Що потрібно зробити батькам

Звернутися до за безоплатним протиковідним щепленням сімейного лікаря чи педіатра у найближчий заклад охорони здоров’я або пункт щеплення проти COVID-19. При собі слід мати свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного із батьків або опікуна.

Також для дітей віком 5-11 років обов’язковою є заповнена інформована згода батьків або опікунів — форма №063-2/о. Її нададуть в місці проведення вакцинації.

Станом на січень 2023 року майже 200 тис. дітей в Україні отримали щонайменше першу дозу захисту.

— Захистіть і ви свою дитину! Не забуваймо, що діти інфікуються коронавірусом переважно від дорослих. Тому й дорослі мають плекати свій імунітет, — закликали у ЦГЗ.

Протипокази

За інформацією Центру громадського здоров’я, єдиним постійним протипоказанням до щеплення від COVID-19 конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти вакцини чи на першу дозу вакцини.

Тимчасовим протипоказанням до щеплення є підвищення температури тіла вище 38ºC. В такому разі просто відкладіть щеплення дитини на певний час.

Раніше ми писали, що у Кременчуці щонайменше 242 дитини до 12 років отримали протиковідні щеплення.