Як батькам захистити дитину від ускладнень і наслідків COVID-19?

Як батькам захистити дитину від COVID-19? Це питання хвилює усіх свідомих батьків, українських і не тільки. На щастя, є один з найбільш ефективних та доступних для маленьких українців методів — вакцинація.
В Україні вакцинація проти COVID-19 доступна для дітей:
Для цих вікових категорій підібрана вакцина та дозування. Наприклад для щеплення дітей віком від 5-11 років використовують вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech — одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей старших 12 років.
Звернутися до за безоплатним протиковідним щепленням сімейного лікаря чи педіатра у найближчий заклад охорони здоров’я або пункт щеплення проти COVID-19. При собі слід мати свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного із батьків або опікуна.
Також для дітей віком 5-11 років обов’язковою є заповнена інформована згода батьків або опікунів — форма №063-2/о. Її нададуть в місці проведення вакцинації.
Станом на січень 2023 року майже 200 тис. дітей в Україні отримали щонайменше першу дозу захисту.
За інформацією Центру громадського здоров’я, єдиним постійним протипоказанням до щеплення від COVID-19 конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти вакцини чи на першу дозу вакцини.
Тимчасовим протипоказанням до щеплення є підвищення температури тіла вище 38ºC. В такому разі просто відкладіть щеплення дитини на певний час.
Раніше ми писали, що у Кременчуці щонайменше 242 дитини до 12 років отримали протиковідні щеплення.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер