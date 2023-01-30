Електроенергію продовжують вимикати двом чергам одночасно

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 817

Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області

30 січня НЕК «Укренерго» встановило ліміт по потужності для Полтавської області з 7.00 до 24.00 в середньому 460 МВт. Тож електроенергію відключатимуть двом чергам одночасно. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». Для порівняння 30 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Енергетики закликали жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.