У Полтаві чоловік побив свого брата м'ясорубкою

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5 лютого, у Шевченківському районі Полтави, в одній із квартир місцевий 40-річний чоловік травмував свого 35-річного брата. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого полтавець металевою м’ясорубкою побив свого брата. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

На даний час чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Якщо суд визнає вину, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.