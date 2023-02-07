Лікувальний масаж: основні різновиди та способи застосування

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Масаж - це один з давніх способів оздоровлення, релаксації та лікування. Це процедура стимуляції поверхні тіла, а через неї – м’язів та внутрішніх органів. Методи впливу можуть бути різної інтенсивності, від легких погладжувань до сильного розминання та розтирання. Все залежить від призначення процедури, яка виконується вручну або за допомогою спеціального обладнання (ультразвуковий, вакуумний, гідромасаж або вібромасаж).

За словами старшої медичної сестри лікувально-діагностичного відділення КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни ПОР» Оксани Волокової, користь масажу важко переоцінити.

Лікувальний масаж впливає на організм людини відразу на трьох рівнях

1. Механічний:

активізація кровообігу і лімфотоку;

усунення застійних явищ у тканинах;

поліпшення обмінних процесів у тканинах шкіри.

2. Нервово-рефлекторний:

розслаблення м’язів;

поліпшення рухливості суглобів;

корекція роботи нервової системи.

3. Гуморальний – коли масажні маніпуляції стимулюють вироблення нейромедіаторів та інших біоактивних речовин, що сприятливо позначається на загальному стані пацієнта.

Різновиди лікувального масажу

Класичний масаж застосовується без врахування рефлекторної дії та проводиться близько від пошкодженої ділянки тіла або безпосередньо на ній.

Рефлекторний масаж проводять із метою рефлекторної дії на функціональний стан внутрішніх органів і систем, при цьому використовують спеціальні прийоми, діючи на відповідні зони – дерматоми.

Сполучнотканинний масаж спрямований на підшкірну клітковину.

Періостальний масаж діє на точки у відповідній послідовності, викликаючи рефлекторні зміни в окісті.

Точковий – це різновидність лікувального масажу, коли локально та лінійно діють розслаблювальним або стимулювальним способом на біологічно активні точки відповідно до показів при захворюванні.

Апаратний масаж проводять із допомогою вібраційних, пневмовібраційних, вакуумних, ультразвукових, іонізуючих приладів. Застосовують також його різновидності (бароелектростимуляційний, аерогенний, аплікаторний).

Показання для проведення лікувального масажу

Захворювання різних систем і органів потребують різних видів масажу:

захворювання органів дихання – лікувальний масаж, масаж грудного відділу, масаж спини, масаж стоп, медовий масаж, баночний масаж;

травми, захворювання опорно-рухового апарату – лікувальний масаж, масаж рук, масаж ніг, масаж спини, масаж стоп, точковий масаж;

захворювання і пошкодження нервової системи – лікувальний масаж, розслаблювальний, масаж стоп, точковий масаж;

захворювання органів травлення – лікувальний масаж, вакуумний масаж, масаж стоп;

запальні захворювання чоловічих і жіночих статевих органів – урологічний – масаж простати, гінекологічний, точковий масаж, вакуумний масаж;

захворювання шкіри – лікувальний масаж, точковий масаж;

хвороби вуха, горла, носа – масаж обличчя, лікувальний масаж, масаж голови, точковий масаж;

захворювання очей – масаж обличчя, точковий масаж;

порушення обміну речовин – лікувальний масаж, антицелюлітний масаж.

При хворобах серцево-судинної системи призначається лікувальний масаж, масаж грудного відділу, точковий масаж, самомасаж.

Оздоровчий (лікувальний) масаж проводиться тільки за призначенням лікаря і допомагає позбутися різних захворювань опорно-рухового апарату, болю в м’язах, перевтоми, проблем зі шкірою і кровоносною системою, стимулює центральну нервову систему, а також виводить з організму застояні токсини.

Можна провести оздоровчий масаж як всього тіла, так і окремих зон (шийно-комірцевої, верхніх або нижніх кінцівок, шийно-грудного чи крижово-поперекового відділів, спини).

Сьогодні лікувальний масаж популярний при багатьох неврологічних захворюваннях та проблемах опорно-рухової системи людини. Він корисний і здоровій людині, оскільки допомагає підтримувати нормальну діяльність всього організму.

Водночас як і будь-які лікувальні процедури, призначати масаж самостійно не варто. Рекомендуємо звернутися до свого сімейного чи лікуючого лікаря.

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