Як розпізнати психосоціальний стрес і куди звертатися по допомогу

Стрес, повʼязаний з подіями у житті людини та її сприйняттям цих подій, називають психосоціальним. Чинниками цього стресу є надзвичайні події. Наприклад, війна. Або втрата — коханої людини, домівки, соціальних звʼязків через вимушене переміщення.
За інформацією Національної служби здоров'я України, під час стресу в організмі людини виникають значні зміни:
Щоби не допустити цього, важливо вчасно звернутися по допомогу. Психологічну підтримку можна отримати у сімейного лікаря. В межах своєї компетенції лікар первинної ланки огляне пацієнта та складе план лікування, або ж направить на консультацію до лікаря-спеціаліста.
Раніше ми писали, які послуги з психологічної підтримки можна отримати у сімейного лікаря.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер