Як розпізнати психосоціальний стрес і куди звертатися по допомогу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 6

Зміни в організмі, за якими можна діагностувати стрес

Стрес, повʼязаний з подіями у житті людини та її сприйняттям цих подій, називають психосоціальним. Чинниками цього стресу є надзвичайні події. Наприклад, війна. Або втрата — коханої людини, домівки, соціальних звʼязків через вимушене переміщення.

За інформацією Національної служби здоров'я України, під час стресу в організмі людини виникають значні зміни:

пришвидшення серцебиття та частоти дихання;

гіперглікемія;

уповільнення або повна зупинка травлення;

звуження кровоносних судин у багатьох частинах тіла;

розширення кровоносних судин у м'язах;

зупинка слиновиділення та вироблення сліз;

розширення зіниць;

тремор;

підвищене потовиділення;

тунельний зір — стан, коли органи зору не можуть бачити предмети з боків, що виходять з центрального огляду.

Якщо ви спостерігаєте у себе такі симптоми тривалий час, це може шкідливо позначитися на вашому здоров’ї — як фізичному, так і ментальному. Стрес може виявитися занадто сильним і вплинути на здатність людини справлятися із повсякденними викликами.

— Тривалий стрес призводить до порушення функціонування органів і систем. Наприклад, порушення перистальтики, спазму судин, підвищення больової чутливості. Надважкий або тривалий стрес може спричинити психічні та неврологічні розлади, — наголосили в НСЗУ.

Щоби не допустити цього, важливо вчасно звернутися по допомогу. Психологічну підтримку можна отримати у сімейного лікаря. В межах своєї компетенції лікар первинної ланки огляне пацієнта та складе план лікування, або ж направить на консультацію до лікаря-спеціаліста.

Раніше ми писали, які послуги з психологічної підтримки можна отримати у сімейного лікаря.