Як кременчужанам отримати базову психологічну допомогу безоплатно у сімейного лікаря

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 131

Які психологічні послуги мають надаватися у закладах первинної медичної допомоги

Через війну та її наслідки потреба в психологічній допомозі зросла. Тому в Програму медичних гарантій додали новий пакет, завдяки якому українці можуть отримати базову психологічну допомогу безоплатно у закладі первинної медичної допомоги.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Лікарі та медсестри медзакладів, які укладають договір на цей пакет, проходять навчальний курс з ведення та лікування пацієнтів з психічними та неврологічними розладами (ПНР).

Що отримує пацієнт в межах пакета:

за згодою пацієнта лікар проведе скринінг на психічні розлади. При позитивному результаті – клінічну оцінку стану (оцінка фізичного стану здоров’я та психічного статусу);

лабораторні та інструментальні дослідження з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, пов’язані з фізичним здоров’ям;

за згодою пацієнта сімейний лікар направить його лікаря-психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій з лікування;

план ведення та лікування з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря;

першу психологічну допомогу;

психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання;

супровід пацієнта з ПНР;

скерування пацієнта за відсутності позитивної динаміки у стані після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань до лікаря-спеціаліста;

психологічну підтримку членів родини, які доглядають за пацієнтом, а також навчання техніці самодопомоги тощо.

Повний обсяг медичної допомоги за пакетом можна переглянути на сайті НСЗУ у розділі 33 Вимоги ПМГ 2023 - «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

Як отримати психологічну допомогу у лікаря первинки:

звернутися до сімейного лікаря самостійно;

звернутися до сімейного лікаря з направленням від лікуючого лікаря при встановленому діагнозі «Психічні розлади».

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