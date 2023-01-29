Як кременчужанам отримати базову психологічну допомогу безоплатно у сімейного лікаря

Які психологічні послуги мають надаватися у закладах первинної медичної допомоги
Через війну та її наслідки потреба в психологічній допомозі зросла. Тому в Програму медичних гарантій додали новий пакет, завдяки якому українці можуть отримати базову психологічну допомогу безоплатно у закладі первинної медичної допомоги.
Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Лікарі та медсестри медзакладів, які укладають договір на цей пакет, проходять навчальний курс з ведення та лікування пацієнтів з психічними та неврологічними розладами (ПНР).
Що отримує пацієнт в межах пакета:
- за згодою пацієнта лікар проведе скринінг на психічні розлади. При позитивному результаті – клінічну оцінку стану (оцінка фізичного стану здоров’я та психічного статусу);
- лабораторні та інструментальні дослідження з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, пов’язані з фізичним здоров’ям;
- за згодою пацієнта сімейний лікар направить його лікаря-психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій з лікування;
- план ведення та лікування з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря;
- першу психологічну допомогу;
- психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання;
- супровід пацієнта з ПНР;
- скерування пацієнта за відсутності позитивної динаміки у стані після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань до лікаря-спеціаліста;
- психологічну підтримку членів родини, які доглядають за пацієнтом, а також навчання техніці самодопомоги тощо.
Повний обсяг медичної допомоги за пакетом можна переглянути на сайті НСЗУ у розділі 33 Вимоги ПМГ 2023 - «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».
Як отримати психологічну допомогу у лікаря первинки:
- звернутися до сімейного лікаря самостійно;
- звернутися до сімейного лікаря з направленням від лікуючого лікаря при встановленому діагнозі «Психічні розлади».
Нагадуємо, який вигляд має відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування у Кременчуці.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.