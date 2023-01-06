Як виглядає відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 193

Днями «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у відділенні психіатричної допомоги та лікування залежностей, яке відкрилося у Кременчуці у міській лікарні планового лікування (колишня Центральна районна лікарня). Воно розміщується у приміщенні колишнього терапевничного відділення та є єдиним у Кременчуцькому районі (ще один стаціонарний заклад в області – у Полтаві).

У 2021 році через скорочення фінансування у Кременчуці реорганізували обласні наркологічний та психіатричний диспансери, тож стаціонарну допомогу пацієнти могли отримати лише у Полтаві. Тоді постало питання, як забезпечити допомогу психіатричним та наркологічним хворим саме у нашому місті. Тому департамент охорони здоров'я ухвалив рішення на базі однієї з лікарень відкрити таке відділення.

- Проблема хворих ніде не дівається. Заклад закрили, бо перестало йти фінансування. Але почалися скарги. Бо не у всіх є кошти, щоб їздити у Полтаву, вони звикли тут лікуватися, – пояснила директорка Кременчуцької міської лікарні планового лікування Людмила Мигаль. – Оскільки у нас у штаті був лікар-психіатр, вирішили на нашій базі створити це відділення.

Фактично відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей запрацювало наприкінці квітня, проте вже з лютого сюди почали переводити пацієнтів із закритих диспансерів.

У 2022 році лікарня планового лікування отримувала фінансову підтримку з міського бюджету для роботи нового відділення. Але вона була тимчасовою, на час перехідного періоду. Вже на 2023 рік медзаклад підпише договір з НСЗУ на підвищений пакет психологічної допомоги. За вимогами цього пакету медзаклад повинен мати електроенцефалограф, а також чотирьох лікарів-психіатрів та двох психологів, які працюватимуть у відділенні. За словами Людмили Мигаль, один психолог вже працює у лікарні, а інший вже дав згоду на роботу.

Відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей перш за все надає цілодобову ургентну допомоги хворим у стані загострення. Людей, яким потрібна екстрена медична допомога, можуть привозити родичі або пацієнти можуть отримати електронне направлення у психіатра. До речі, у лікарні планового лікування психіатр приймає пацієнтів у поліклініці.

У відділенні є 20 ліжок, 16 з них наразі зайняті (від дня відкриття тут вже пролікували 400 пацієнтів). У ньому діє цілодобовий лікарський пост, четверо лікарів-психіатрів з сертифікатами наркологів чергують позмінно.

Зауважимо, що у медзакладі також працюватиме бригада психіатричної допомоги, яка виїжджатиме до пацієнтів додому, проводитиме огляд за направленням сімейного лікаря та виписуватиме необхідне призначення.

Ми потрапили на розпаковку нового обладнання – електроенцефалографа, який вже надійшов у лікарню.