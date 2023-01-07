З якою погодою кременчужани проведуть різдвяні свята

Новий рік зустрічали з весною, а Різдво - з морозами. «ТЪ» дізнався, яку погоду на ці вихідні в Кременчуці прогнозують синоптики.
Sinoptik прогнозує, що під час святкових вихідних опадів не очікується, але періодично буде хмарно. У суботу, 7 січня, температурний максимум складе -7°С, а у неділю, 8 січня, -6°С.
Gismeteo повідомляє про різкий прихід морозів – до -11°С. 7 січня очікується хмарність, а ось 8 січня буде сонячно. За прогнозами Gismeteo опадів можна не чекати.
Meteo обіцяє хмарність на усі вихідні. Температурні показники коливатимуться у межах -4...-8°С. У суботу, 7 січня, вологість повітря складатиме 51%, а також очікується вітер до 4.6 м/с увесь день.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер