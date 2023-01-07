Стало відомо коли і скільки БМП Marder Німеччина поставить Україні та що це за зброя

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 399

ЗСУ можуть отримати німецькі БМП вже у першому кварталі 2023 року

Німеччина у рамках військової допомоги планує відправити в Україну близько 40 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначив представник Міноборони Німеччини, Україна отримає 40 одиниць БМП Marder вже у першому кварталі 2023 року.

Глава оборонного комітету німецького бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн пропонувала передати Києву бойові машини піхоти Marder та негайно розпочати навчання українських військових їх експлуатувати. Вона зазначила, що ці БМП є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і боєприпаси до них.

Отже, постачання бронетехніки може відбутися досить швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.

БМП Marder (в перекладі – «Куниця») була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення Бундесверу. Перший прототип зібрали наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року.

Усього збудували близько 2000 бойових машин.

На час прийняття на озброєння ця БМП за параметрами захищеності перевершувала всі відомі машини цього класу і мала високу швидкість руху по складній місцевості, що дозволяло їй діяти спільно з танками «Леопард» як частина ударної групи.

З 2010 року на зміну БМП Marder на озброєння німецької армії поступово вводиться нова БМП Puma.

БМП Marder має броню товщиною до 45 мм, бойова маса машини близько 35 т. Вона здатна рухатись зі швидкістю до 70 км/годину.

БМП здатне перевозити 10 осіб, у тому числі 3 члени екіпажу, двоє з яких (командир та навідник) перебувають у башті.

Marder озброєна 20-мм гарматою Rh202 та кулеметом, протитанковим комплексом «Мілан» та оптичним прицілом.