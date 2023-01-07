До кого звертатися кременчужанам, щоб отримати допомоги та виплати з соцстрахування

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 185

З 1-го січня всі страхові виплати здійснює Пенсійний фонд: що це означає для громадян

Продовжуємо розповідати про зміни із соціальними виплатами, про які варто знати, у зв’язку з об’єднанням Пенсійного Фонду та Фонду Соцстрахування.

За інформацією Міністерства соціальної політики України, виплати збережено, їх розмір не зменшився, а деяких – навіть збільшився.



Відтепер, щоб отримати допомоги та виплати, передбачені законом про соціальне страхування, можна звертатися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або через засоби вебпорталу електронних сервісів ПФУ:

для страхувальників – це кабінет страхувальника, через який можна подати заяву-розрахунок для отримання фінансування на оплату лікарняних листків;

для застрахованих осіб – через особистий кабінет, який дозволяє сформувати та надіслати звернення.

Раніше ми писали, що соцвиплати, дія яких спливла під час воєнного стану, продовжать автоматично.