До кого звертатися кременчужанам, щоб отримати допомоги та виплати з соцстрахування

Продовжуємо розповідати про зміни із соціальними виплатами, про які варто знати, у зв’язку з об’єднанням Пенсійного Фонду та Фонду Соцстрахування.
За інформацією Міністерства соціальної політики України, виплати збережено, їх розмір не зменшився, а деяких – навіть збільшився.
Відтепер, щоб отримати допомоги та виплати, передбачені законом про соціальне страхування, можна звертатися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або через засоби вебпорталу електронних сервісів ПФУ:
Раніше ми писали, що соцвиплати, дія яких спливла під час воєнного стану, продовжать автоматично.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер