Літак, Орлеанська діва та музика води: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Мішель Бюссі «Літак без неї» На початку 80-х років минулого століття на місці аварії літака було знайдено єдину живу істоту – тримісячне немовля. Відтоді вже вісімнадцять років дві сім’ї – багата і бідна – намагаються вибороти право на онуку й тим самим зберегти зв’язок із загиблими дітьми. А дівчина вже вісімнадцять років мучиться питанням: хто вона насправді? Розкрити таємницю знайденої дитини весь цей час намагається приватний детектив, найнятий багатою родиною. Нарешті він таки збагнув, у чому криється правда. Чи встиг він завершити справу, адже його самого знайдено вбитим?

Марк Твен «Жанна д’Арк» Жанна д’Арк – дівчина, що стала символом Франції, символом боротьби за Батьківщину. Цей роман Марк Твен стилізував під спомини сподвижника Орлеанської діви. Це надзвичайно атмосферний та детальний твір, що розкриває не тільки історію Столітньої війни та панорами боїв, а й саму персону Жанни д’Арк.