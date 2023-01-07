Літак, Орлеанська діва та музика води: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Мішель Бюссі «Літак без неї»На початку 80-х років минулого століття на місці аварії літака було знайдено єдину живу істоту – тримісячне немовля. Відтоді вже вісімнадцять років дві сім’ї – багата і бідна – намагаються вибороти право на онуку й тим самим зберегти зв’язок із загиблими дітьми. А дівчина вже вісімнадцять років мучиться питанням: хто вона насправді? Розкрити таємницю знайденої дитини весь цей час намагається приватний детектив, найнятий багатою родиною. Нарешті він таки збагнув, у чому криється правда. Чи встиг він завершити справу, адже його самого знайдено вбитим?
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Марк Твен «Жанна д’Арк»
Жанна д’Арк – дівчина, що стала символом Франції, символом боротьби за Батьківщину. Цей роман Марк Твен стилізував під спомини сподвижника Орлеанської діви. Це надзвичайно атмосферний та детальний твір, що розкриває не тільки історію Столітньої війни та панорами боїв, а й саму персону Жанни д’Арк.
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Т. К. Бойл «Музика води»1795 рік. Опинившись в полоні маврів, Мунго Парк гадав, що це кінець. Але мандрівникові вдається втекти – і далі поневірятись незнайомим континентом. Поки поряд з ним його вірний провідник Джонсон, Мунго має надію. Із ними – ще й джаранський чаклун Ебо (чи то Або). Цікаво, чи зміг би він побачити, як там кохана Мунго, Ейлі? Перебуваючи за сотні миль, вона чекає на його повернення. Та зараз рано про це думати, бо він ще не знає, що доведеться вдруге збирати експедицію. Доведеться рятувати від смерті шибайголову Неда Райза і разом знову вирушити в шалені мандри.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер