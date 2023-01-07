Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Культура, Кременчук

Літак, Орлеанська діва та музика води: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 110

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок

Мішель Бюссі «Літак без неї»

На початку 80-х років минулого століття на місці аварії літака було знайдено єдину живу істоту – тримісячне немовля. Відтоді вже вісімнадцять років дві сім’ї – багата і бідна – намагаються вибороти право на онуку й тим самим зберегти зв’язок із загиблими дітьми. А дівчина вже вісімнадцять років мучиться питанням: хто вона насправді? Розкрити таємницю знайденої дитини весь цей час намагається приватний детектив, найнятий багатою родиною. Нарешті він таки збагнув, у чому криється правда. Чи встиг він завершити справу, адже його самого знайдено вбитим?

Марк Твен «Жанна д’Арк»

Жанна д’Арк – дівчина, що стала символом Франції, символом боротьби за Батьківщину. Цей роман Марк Твен стилізував під спомини сподвижника Орлеанської діви. Це надзвичайно атмосферний та детальний твір, що розкриває не тільки історію Столітньої війни та панорами боїв, а й саму персону Жанни д’Арк.

Т. К. Бойл «Музика води»

1795 рік. Опинившись в полоні маврів, Мунго Парк гадав, що це кінець. Але мандрівникові вдається втекти – і далі поневірятись незнайомим континентом. Поки поряд з ним його вірний провідник Джонсон, Мунго має надію. Із ними – ще й джаранський чаклун Ебо (чи то Або). Цікаво, чи зміг би він побачити, як там кохана Мунго, Ейлі? Перебуваючи за сотні миль, вона чекає на його повернення. Та зараз рано про це думати, бо він ще не знає, що доведеться вдруге збирати експедицію. Доведеться рятувати від смерті шибайголову Неда Райза і разом знову вирушити в шалені мандри.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх