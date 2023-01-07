«Загадай бажання перемоги»: колядники у Кременчуці вітають з Різдвом Христовим

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 112

Хай у вашому домі панує мир, любов і злагода, щоб усіх військових дочекалися вдома

З давніх часів на новорічні та різдвяні свята у нас заведено колядувати, посівати та щедрувати.

Вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, керівник Тетяна Булат завітали до «Кременчуцького Телеграфа».

Народний аматорський колектив заспівав щедрівки та колядки для усіх читачів ТЪ привітав з Різдвом Христовим за юліанським календарем.

Представники гурту зауважили, що цьогоріч також виконуватимуть колядки за новоюліанським календарем 24 грудня.

Пропонуємо читачам також долучитися до святкування та поділитися своїми улюбленими колядками та щедрівками, якими користувалися у дитинстві найчастіше.