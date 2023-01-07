«Загадай бажання перемоги»: колядники у Кременчуці вітають з Різдвом Христовим

З давніх часів на новорічні та різдвяні свята у нас заведено колядувати, посівати та щедрувати.
Вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, керівник Тетяна Булат завітали до «Кременчуцького Телеграфа».
Народний аматорський колектив заспівав щедрівки та колядки для усіх читачів ТЪ привітав з Різдвом Христовим за юліанським календарем.
Представники гурту зауважили, що цьогоріч також виконуватимуть колядки за новоюліанським календарем 24 грудня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер