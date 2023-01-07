«Подобається Канада, не дивлячись на те, що тут холодно»: хокеїст «Кременчука» Гліб Крівошапкін

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 280

Нападник ХК «Кременчук» та студентської збірної України Гліб Крівошапкін у Канаді не вперше. Хокеїст грав за Carolina Thunderbirds та Mentor Ice Breakers та був у Квебеку.

На сьогодні Гліб Крівошапкін зіграв у всіх матчах збірної в рамках «Hockey Can’t Stop Tour». Навіть відзначився у ворота «Ґолден Берз». Спортсмен розповів про атмосферу в Канаді, чи здивували суперники та підтримку вболівальників.

- Дуже подобається Канада, не дивлячись на те, що тут холодно, тут дуже гарно та приємно знаходитись. Встигли побувати на матчі НХЛ (Калгарі - Ванкувер), неймовірна атмосфера на арені, чарівний хокей, найкраща ліга світу все-таки. Це мрія багатьох наших хокеїстів і я радий що в мене вона збулась!

Наші змагання теж дуже подобаються, хороший рівень суперників, дуже багато наших вболівальників, неймовірна атмосфера на арені. Після гри у Калгарі, наші вболівальники почали співати гімн нашої України, я не міг піти з поля, стояв біля них до кінця, співав разом з ними та опладував їм після, величезна дяка усім нашим вболівальникам!

- Чи здивував хтось із суперників?

- На мою думку, ніхто з суперників нічим особливим не здивував. Так як я вже мав досвід гри у Північній Америці та Канаді, приблизно розумів як вони будуть грати і чого від них чекати.

- Як вас зустріли в Канаді?

- Зустрічали в усіх містах нас дуже тепло. Найбільше здивувала кількість наших вболівальників і навіть багато хто з канадців підтримував саме нас, а не наших суперників. Це неймовірне відчуття, дуже складно описати словами. Це справжнє щастя, саме заради цього ми і граємо у хокей!