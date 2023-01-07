Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Спорт, Кременчук

«Подобається Канада, не дивлячись на те, що тут холодно»: хокеїст «Кременчука» Гліб Крівошапкін

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 280

 

Гравець кременчуцької команди навіть встиг відзначитися у ворота суперника 

Нападник ХК «Кременчук» та студентської збірної України Гліб Крівошапкін у Канаді не вперше. Хокеїст грав за Carolina Thunderbirds та Mentor Ice Breakers та був у Квебеку.

На сьогодні Гліб Крівошапкін зіграв у всіх матчах збірної в рамках «Hockey Can’t Stop Tour». Навіть відзначився у ворота «Ґолден Берз». Спортсмен розповів про атмосферу в Канаді, чи здивували суперники та підтримку вболівальників.

 

- Дуже подобається Канада, не дивлячись на те, що тут холодно, тут дуже гарно та приємно знаходитись. Встигли побувати на матчі НХЛ (Калгарі - Ванкувер), неймовірна атмосфера на арені, чарівний хокей, найкраща ліга світу все-таки. Це мрія багатьох наших хокеїстів і я радий що в мене вона збулась!

Наші змагання теж дуже подобаються, хороший рівень суперників, дуже багато наших вболівальників, неймовірна атмосфера на арені. Після гри у Калгарі, наші вболівальники почали співати гімн нашої України, я не міг піти з поля, стояв біля них до кінця, співав разом з ними та опладував їм після, величезна дяка усім нашим вболівальникам!

- Чи здивував хтось із суперників?

- На мою думку, ніхто з суперників нічим особливим не здивував. Так як я вже мав досвід гри у Північній Америці та Канаді, приблизно розумів як вони будуть грати і чого від них чекати.

- Як вас зустріли в Канаді?

- Зустрічали в усіх містах нас дуже тепло. Найбільше здивувала кількість наших вболівальників і навіть багато хто з канадців підтримував саме нас, а не наших суперників. Це неймовірне відчуття, дуже складно описати словами. Це справжнє щастя, саме заради цього ми і граємо у хокей!

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх