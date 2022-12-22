Микола Корецький
Микола Корецький привітав малечу з Днем Святого Миколая
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Кременчук, Здоров'я

Кременчуцька лікарня планового лікування придбає апарат для обстеження мозку за 357 тис. грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 221

 

За допомогою електроенцефалографа обстежуватимуть стаціонарних пацієнтів психіатричного відділення, але за направленням психіатра це зробити можуть й інші люди

Кременчуцька міська лікарня планового лікування (колишня Центральна районна лікарня) придбає комп'ютерний 25-канальний електроенцефалограф за 357 тисяч грн. Про це ТЪ стало відомо з сайту «Держзакупівлі.онлайн».

За словами директорки лікарні Людмили Мигаль, наявність цього апарату – це вимога від Національної служби здоров'я України, аби медзаклад міг підписати договір з НСЗУ на підвищений пакет медичних послуг на наступний рік для психіатричного відділення, яке працює тут з лютого.

Електроенцефалограф «зчитує» імпульси головного мозку. Це дозволяє діагностувати епілепсію, пухлини, виявити осередки ураження, причини головного болю, а також певні ділянки збудження, які відповідають за неадекватну поведінку людини.

- Він потрібен для ранньої діагностики пухлин, виявлення причин головного болю. Можливо, людина потрапила у ДТП або впала і вдарилася, залишився осередок ураження (у головному мозку – ред.), то не будеш же одразу МРТ робити. Можна прийти на таке обстеження, – пояснює Людмила Мигаль.

Якщо пацієнту потрібне більш детальне обстеження, тоді вже його відправлятимуть на МРТ чи КТ – більш повну діагностику.

Перш за все використовувати електроенцефалограф будуть, щоб продіагностувати стаціонарних пацієнтів психіатричного відділення, але за направленням психіатра обстежитися можуть й інші люди.

Комп'ютерний 25-канальний електроенцефалограф має надійти до лікарні до кінця 2022 року.

*Фото ілюстративне

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарня планового лікування закупівлі обладнання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх