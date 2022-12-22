Кременчуцька лікарня планового лікування придбає апарат для обстеження мозку за 357 тис. грн

За допомогою електроенцефалографа обстежуватимуть стаціонарних пацієнтів психіатричного відділення, але за направленням психіатра це зробити можуть й інші люди
Кременчуцька міська лікарня планового лікування (колишня Центральна районна лікарня) придбає комп'ютерний 25-канальний електроенцефалограф за 357 тисяч грн. Про це ТЪ стало відомо з сайту «Держзакупівлі.онлайн».
За словами директорки лікарні Людмили Мигаль, наявність цього апарату – це вимога від Національної служби здоров'я України, аби медзаклад міг підписати договір з НСЗУ на підвищений пакет медичних послуг на наступний рік для психіатричного відділення, яке працює тут з лютого.
Електроенцефалограф «зчитує» імпульси головного мозку. Це дозволяє діагностувати епілепсію, пухлини, виявити осередки ураження, причини головного болю, а також певні ділянки збудження, які відповідають за неадекватну поведінку людини.
Якщо пацієнту потрібне більш детальне обстеження, тоді вже його відправлятимуть на МРТ чи КТ – більш повну діагностику.
Перш за все використовувати електроенцефалограф будуть, щоб продіагностувати стаціонарних пацієнтів психіатричного відділення, але за направленням психіатра обстежитися можуть й інші люди.
Комп'ютерний 25-канальний електроенцефалограф має надійти до лікарні до кінця 2022 року.
*Фото ілюстративне
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер