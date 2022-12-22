Кременчуцька лікарня планового лікування придбає апарат для обстеження мозку за 357 тис. грн

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За допомогою електроенцефалографа обстежуватимуть стаціонарних пацієнтів психіатричного відділення, але за направленням психіатра це зробити можуть й інші люди

Кременчуцька міська лікарня планового лікування (колишня Центральна районна лікарня) придбає комп'ютерний 25-канальний електроенцефалограф за 357 тисяч грн. Про це ТЪ стало відомо з сайту «Держзакупівлі.онлайн».

За словами директорки лікарні Людмили Мигаль, наявність цього апарату – це вимога від Національної служби здоров'я України, аби медзаклад міг підписати договір з НСЗУ на підвищений пакет медичних послуг на наступний рік для психіатричного відділення, яке працює тут з лютого.

Електроенцефалограф «зчитує» імпульси головного мозку. Це дозволяє діагностувати епілепсію, пухлини, виявити осередки ураження, причини головного болю, а також певні ділянки збудження, які відповідають за неадекватну поведінку людини.

- Він потрібен для ранньої діагностики пухлин, виявлення причин головного болю. Можливо, людина потрапила у ДТП або впала і вдарилася, залишився осередок ураження (у головному мозку – ред.), то не будеш же одразу МРТ робити. Можна прийти на таке обстеження, – пояснює Людмила Мигаль.

Якщо пацієнту потрібне більш детальне обстеження, тоді вже його відправлятимуть на МРТ чи КТ – більш повну діагностику.

Перш за все використовувати електроенцефалограф будуть, щоб продіагностувати стаціонарних пацієнтів психіатричного відділення, але за направленням психіатра обстежитися можуть й інші люди.

Комп'ютерний 25-канальний електроенцефалограф має надійти до лікарні до кінця 2022 року.

*Фото ілюстративне