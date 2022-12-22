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На призовних дільницях Кременчуцького району проходитиме приписка юнаків 2006 року народження

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 417

 

Приписна кампанія триватиме з січня по березень 2023 року

Із січня по березень 2023 року на призовних дільницях Кременчука та Кременчуцького району проходитиме приписка юнаків 2006 року народження. Приписна кампанія проводитиметься на підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та наказу начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Приписку мають пройти усі юнаки, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2006 року включно та постійно або тимчасово мешкають на території Кременчука та Кременчуцького району, а також громадяни старшого віку, які не були приписані раніше.

Усі громадяни, яким належить пройти приписку, зобов’язані прибути до призовних дільниць у визначений час та за вказаною адресою. У Кременчуці призовна дільниця знаходиться за адресою: вулиця Алітуська, 6 (приміщення Кременчуцького районного ЦК та СП – колишнього військкомату). В інших громадах району призовні дільниці знаходяться у приміщеннях колишніх районних ЦК та СП які були реорганізовані у відділи Кременчуцького районного ЦК та СП. Вони знаходяться в Горішніх Плавнях, Козельщині, Семенівці та Глобиному.

При собі треба мати документи, що зазначені у повістці – обов'язково ID-картку (паспорт) та довідку про реєстрацію, яка додається до ID-картки.

Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 25 березня 2023 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.

Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки до призовної дільниці, на час, необхідний для проходження приписки та забезпечити їх своєчасну явку до призовних дільниць Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький РТЦК та СП приписка призовники
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