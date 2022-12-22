Бібліотекарі Кременчука протягують руку допомоги тим, хто потерпає від відключень електроенергії

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 227

Запрошують на світло та Wi-Fi

Кременчужан і гостей міста, які потерпають від відключень електроенергії та не мають змоги дистанційно працювати чи навчатися, запрошують до бібліотеки на Європейській, 66/13.

Про це повідомили у КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Тут є світло, інтернет-центр і зона Wi-Fi.

Скористатися благами цивілізації можна від понеділка до п'ятниці з 9.00 до 17.00. П'ятниця, субота — вихідні.

Раніше ми писали, що у кременчуцьких бібліотеках можна зарядити телефони та інші ґаджети.