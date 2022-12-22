Бібліотекарі Кременчука протягують руку допомоги тим, хто потерпає від відключень електроенергії

Кременчужан і гостей міста, які потерпають від відключень електроенергії та не мають змоги дистанційно працювати чи навчатися, запрошують до бібліотеки на Європейській, 66/13.
Про це повідомили у КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека».
Тут є світло, інтернет-центр і зона Wi-Fi.
Скористатися благами цивілізації можна від понеділка до п'ятниці з 9.00 до 17.00. П'ятниця, субота — вихідні.
Раніше ми писали, що у кременчуцьких бібліотеках можна зарядити телефони та інші ґаджети.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер