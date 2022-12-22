Кременчук отримав потужний автономний бойлер

Кременчук отримав потужний автономний опалювальний агрегат з Європи, який допоможе у створенні децентралізованої системи опалення у місті.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Потужний автономний бойлер передала Громадська спілка «Шведська Бізнес-Асоціація» за підтримки НЕФКО.
Працюватиме він на дизельному паливі — тобто, навіть під час блекауту.
Раніше ми писали, що у Кременчуці завершують ліквідацію аварії на трубопроводі, що подає опалення, яка трапилася 20 грудня.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер