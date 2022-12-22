Кременчук отримав потужний автономний бойлер

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 591

Він генеруватиме тепло навіть у разі блекауту

Кременчук отримав потужний автономний опалювальний агрегат з Європи, який допоможе у створенні децентралізованої системи опалення у місті.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Потужний автономний бойлер передала Громадська спілка «Шведська Бізнес-Асоціація» за підтримки НЕФКО.

— Цей агрегат здатен забезпечити теплом понад 5 тис. містян, 2 школи та 2 дитячі садки, — йдеться у повідомленні.

Працюватиме він на дизельному паливі — тобто, навіть під час блекауту.

Раніше ми писали, що у Кременчуці завершують ліквідацію аварії на трубопроводі, що подає опалення, яка трапилася 20 грудня.