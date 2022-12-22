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Сьогодні в Україні відзначають День енергетика — наразі енергетики тримають другий фронт

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 212

 

Енергетиків привітав Президент України, керівники області, району та громад

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика – професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості.

З цим святом енергетиків привітав Президент України Володимир Зеленський, назвавши їх «героїв другого фронту».

— Навіть якщо ворог може тимчасово залишити нас без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити та повернути до норми. І в цьому велика заслуга наших енергетиків. Дякую кожному та кожній за вашу роботу — цілодобову, без перерви, на максимумі. Разом подолаємо будь-який морок. З Днем енергетика, — написав Володимир Зеленський.

З Днем енергетика працівників галузі привітав і начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

— Сьогодні енергетики без перебільшення на передньому краї боротьби з російською навалою. Щоденно, попри постійні ракетні обстріли та цілеспрямоване нищення окупантами нашої інфраструктури, забезпечують оперативне відновлення балансу енергосистеми країни.

І вдень, і вночі віддана праця енергетиків тримає незламним наш український фронт світла й тепла, надії та добра. Ви робите неймовірне знову і знову, щоразу повертаючи нам надію на світле майбутнє!

Найщиріші вам слова вдячності за Вашу важку та вкрай важливу для України працю, побажання Перемоги, миру, добробуту, професійних досягнень, — написав Дмитро Лунін.

Енергетиків також привітали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, міський голова Кременчука Віталій Малецький та керівники інших територіальних громад району.

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Автор: Віктор Крук
Теги: енергетика свято вітання президент Зеленский Полтавська ОВА
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