Сьогодні в Україні відзначають День енергетика — наразі енергетики тримають другий фронт

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика – професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості.
З цим святом енергетиків привітав Президент України Володимир Зеленський, назвавши їх «героїв другого фронту».
З Днем енергетика працівників галузі привітав і начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
— Сьогодні енергетики без перебільшення на передньому краї боротьби з російською навалою. Щоденно, попри постійні ракетні обстріли та цілеспрямоване нищення окупантами нашої інфраструктури, забезпечують оперативне відновлення балансу енергосистеми країни.
І вдень, і вночі віддана праця енергетиків тримає незламним наш український фронт світла й тепла, надії та добра. Ви робите неймовірне знову і знову, щоразу повертаючи нам надію на світле майбутнє!
Найщиріші вам слова вдячності за Вашу важку та вкрай важливу для України працю, побажання Перемоги, миру, добробуту, професійних досягнень, — написав Дмитро Лунін.
Енергетиків також привітали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, міський голова Кременчука Віталій Малецький та керівники інших територіальних громад району.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер